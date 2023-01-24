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Жителям России ограничат выезд за границу с помощью "резервирования даты и времени" проезда

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Москва, Вторник 24 января 2023 09:12
Жителям России ограничат выезд за границу с помощью "резервирования даты и времени" проезда Фото: выезд жителей РФ за границу ограничат с марта (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Запланированные поправки в законодательство РФ обяжут всех, кто оказался на этой территории, бронировать место на границе для выезда на автомобиле. Аналог "выездных виз" начнет действовать с 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Документ подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.

"Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ", - указано в документе.

Этот порядок будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди.

Планируется, что ограничения начнут действовать с 1 марта 2023 года.

После вторжения России в Украину в феврале прошлого года многие российские граждане и жители бежали из страны, и их число значительно возросло после того, как в сентябре Путин объявил мобилизацию.

Хотя точных цифр нет, число уехавших жителей РФ может исчисляться сотнями тысяч, согласно сообщениям СМИ и данным, опубликованным соседними странами. Только в Грузии осело 130 тысяч дезертиров.

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