Жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей советуют эвакуироваться

"Эвакуация есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. Те, кто уехали, имеют и знают пути, волонтеры, мы приобщаемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей", - отметила Верещук.

По ее словам, Россия хочет, чтобы гражданское население оставалось как можно дольше на оккупированных территориях, и делает все, чтобы закрыть возможность для людей официально эвакуироваться.

В то же время люди, особенно женщины, у которых есть дети, должны иметь житейскую мудрость и понимать: пребывание на территории Херсонской и Запорожской области в разы хуже и опаснее, чем пребывание на подконтрольной Украине территории.

Верещук также отметила, что российские захватчики используют гражданское население как живой щит, поэтому граждане должны выехать, чтобы дать возможность ВСУ освободить землю от врага.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы, мы же понимаем это. Поэтому выезжать и вывозить своих родных надо всеми доступными способами", - пояснила Верещук.