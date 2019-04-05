Жителям "домов Войцеховского" надо выполнить техусловия для подачи э/э, - КГГА

Жителям одного из проблемных "домов Войцеховского" - жилого комплекса "Східна Брама" на ул. Светлой, 3-Д в Дарницком районе - необходимо обеспечить выполнение технических условий для нормального функционирования. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

Он отметил, что здания возведены на территории охранной зоны Бортнической станции аэрации, что необходимо учитывать в процессе выполнении технических условий.

ЖК "Східна Брама" состоит из 6 секций общим количеством 1450 квартир, 4 секции построены, 2 – в стадии строительства застройщиком. Застройщик: ООО "Укркарго", ООО "Керамиси". На застройке есть ряд нарушений, а именно: отсутствие землеотвода; отсутствие разрешительной документации на строительство комплекса; отсутствие градостроительных условий и ограничений, градостроительного расчета; расположение комплекса в санитарной зоне Бортнической станции аэрации, сообщили в КГГА.

"По состоянию на сегодня часть зданий, которые были подключены к автономным генераторам, а не к общей городской сети электроснабжения, остались без электроэнергии. Надежное и бесперебойное электропитание возможно только после выполнения требований строительного и земельного законодательства, введения домов в эксплуатацию и выполнения технических условий по присоединению к электросетям. Мы готовы сопровождать и помогать жителям этих домов, которые оказались в сложной ситуации из-за действий застройщика, но можем действовать только в рамках закона и учитывая технические факторы", – сообщил Пантелеев.

Как сообщили в ДТЭК "Киевские электросети", объекты ЖК "Східна брама", сегодня получают электроэнергию по временной схеме питания, то есть как строительная площадка. Для электроснабжения этих многоэтажек временной схемы питания не хватает. Более того, нарушение требований к осуществлению электроснабжения существенно снижает уровень безопасности для зданий и может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, заявили в КГГА.

Для осуществления надежного электроснабжения застройщику выданы технические условия на подключение по постоянной схеме питания домов (тех, которые построены в соответствии с требованиями действующего законодательства). По данным КГГА, на сегодня технические условия не выполнены.

Согласно постановлению Печерского районного суда Киева от 14.01.2019 ЖК и отдел продаж на ул. Светлой, 3-Д вошли в перечень объектов, на которые наложен арест и переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.