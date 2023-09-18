Як з'ясували слідчі, чоловік був невдоволений деокупацією Лиману українськими військовими. У травні 2023 року він зв'язався зі своїм знайомим, який виявився навідником танкової роти тактичної групи "Купол" однієї з мотострілкових бригад "ДНР".

Колаборант надсилав знайомому інформацію з даними про місця розташування ЗСУ й блокпосту на території населеного пункту. Він розкривав координати місцеперебування бомбосховища, у якому ховались люди.

Засуджений зізнався, що спеціально розкидав по дорогах саморізи аби пробити шини автівок українських захисників. За це окупаційна адміністрація призначила його звичайним комірником одного з місцевих складів.

Варто зауважити, що чоловік так і не визнав свою провину.

Фото: жителя Лиману засудили до 15 років за здачу позицій ЗСУ окупантам (t.me/pgo_gov_ua)

Покарання для окупантів з "ЛНР" і "ДНР"

Нещодавно український суд відправив до в'язниці на 15 років ще шістьох бойовиків з "Л/ДНР". Вони воювали проти ЗСУ, штурмували Маріуполь і Бахмут.

Також повідомлялось, що бойовик "ЛНР" пішов за гроші воювати проти українських захисників і під Соледаром потрапив у полон. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

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