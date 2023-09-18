UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителя Лиману засудили до 15 років за здачу позицій ЗСУ окупантам

Фото: жителя Лиману засудили до 15 років за здачу позицій ЗСУ окупантам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Жителя деокупованого Лиману, Донецької області, засудили до 15 років ув'язнення за допомогу росіянам. Він здавав координати блокпоста і бомбосховища у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як з'ясували слідчі, чоловік був невдоволений деокупацією Лиману українськими військовими. У травні 2023 року він зв'язався зі своїм знайомим, який виявився навідником танкової роти тактичної групи "Купол" однієї з мотострілкових бригад "ДНР".

Колаборант надсилав знайомому інформацію з даними про місця розташування ЗСУ й блокпосту на території населеного пункту. Він розкривав координати місцеперебування бомбосховища, у якому ховались люди.

Засуджений зізнався, що спеціально розкидав по дорогах саморізи аби пробити шини автівок українських захисників. За це окупаційна адміністрація призначила його звичайним комірником одного з місцевих складів.

Варто зауважити, що чоловік так і не визнав свою провину.

 
Фото: жителя Лиману засудили до 15 років за здачу позицій ЗСУ окупантам (t.me/pgo_gov_ua)

Покарання для окупантів з "ЛНР" і "ДНР"

Нещодавно український суд відправив до в'язниці на 15 років ще шістьох бойовиків з "Л/ДНР". Вони воювали проти ЗСУ, штурмували Маріуполь і Бахмут.

Також повідомлялось, що бойовик "ЛНР" пішов за гроші воювати проти українських захисників і під Соледаром потрапив у полон. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУОфіс Генпрокурора