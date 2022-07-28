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Жительница Харьковской области получила 15 лет тюрьмы за сдачу позиций ВСУ

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Украина, Четверг 28 июля 2022 18:37
Жительница Харьковской области получила 15 лет тюрьмы за сдачу позиций ВСУ Фото: в Харьковской области женщину осудили за государственную измену на 15 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Харьковской области женщина с начала российского вторжения регулярно передавала врагу места дислокации ВСУ. В апреле ее задержали, а недавно суд вынес обвинительный приговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

По сообщению прокуроров, жительница Чугуевского района, с начала вторжения регулярно собирала сведения о дислокации украинских военных и техники в этом же районе. Потом передавала эти данные представителям страны-агрессора и террористам из "ДНР" и "ЛНР".

В апреле женщина была разоблачена и задержана по подозрению в государственной измене. После рассмотрения дела в суде, был вынесен обвинительный приговор. Женщина проведет 15 лет за решеткой.

Напомним, ранее суд назначил восьмерым боевикам из террористической группировки "ДНР" по 15 лет лишения свободы.

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