Жительница Харьковской области получила 15 лет тюрьмы за сдачу позиций ВСУ

В Харьковской области женщина с начала российского вторжения регулярно передавала врагу места дислокации ВСУ. В апреле ее задержали, а недавно суд вынес обвинительный приговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

По сообщению прокуроров, жительница Чугуевского района, с начала вторжения регулярно собирала сведения о дислокации украинских военных и техники в этом же районе. Потом передавала эти данные представителям страны-агрессора и террористам из "ДНР" и "ЛНР".

В апреле женщина была разоблачена и задержана по подозрению в государственной измене. После рассмотрения дела в суде, был вынесен обвинительный приговор. Женщина проведет 15 лет за решеткой.