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Жителів Рівного та району попередили про екстрені відключення світла: в чому причина

Рівне, П'ятниця 22 листопада 2024 20:53
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Жителів Рівного та району попередили про екстрені відключення світла: в чому причина Фото: жителів Рівного та району попередили про екстрені відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Рівному та районі в ніч на 23 листопада можуть вимикати світло. У зв'язку зі стабілізацією енергосистеми в електромережі можливе незначне коливання напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Рівненської ОВА Олександра Коваля.

"Цієї ночі у зв’язку зі стабілізацією енергосистеми в електромережі можливе незначне коливання напруги. Йдеться про Рівне та Рівненський район", - повідомив Коваль.

Він закликав жителів міста та району не вмикати чутливі електроприлади та знизити споживання.

Також, як зазначив глава ОВА, на території області є ймовірність екстрених відключень світла.

Відключення світла в Україні

За інформацією "Укренерго" в Україні у суботу, 23 листопада, все ще діятимуть графіки відключення електроенергії. Однак світло будуть вимикати в однієї черги з 8:00 до 22:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада.

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Рівне Рівненська область Електроенергія Відключеня світла
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