У жителей Николаева сегодня может не быть воды: в чем причина
Фото: у жителей Николаева сегодня может не быть воды из-за аварии (Getty Images)
Во вторник, 15 августа, в Николаеве временно может отсутствовать водоснабжение или подача будет осуществляться с пониженным давлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевводоканал".
"Сейчас и ориентировочно до 19 часов, в город подается вода с пониженным давлением. Возможно, в отдельных районах вообще будет отсутствовать. Причина - авария на водопроводной сети", - говорится в сообщении.
В "Николаевводоканале" отметили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение с достаточным давлением.
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