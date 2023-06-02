Жителів Маріуполя змушують евакуюватись з міста, погрожуючи обстрілами "київського режиму"

Як пишуть місцеві жителі, у одному з житлових кооперативів на будинку з'явилось оголошення. У ньому йдеться про складання списків на евакуацію у зв'язку з тим, що наприкінці літа нібито очікуються обстріли міста.

Крім того, у повідомленні жителів змушують оплатити комунальні рахунки. За несплату - погрожують адміністративною відповідальністю.

"Навіть перед втечею окупанти думають про те, як отримати хоч якісь гроші", - пише міськрада.

Фото: скріншот

Окупований Маріуполь

З початку повномасштабного вторгнення Маріуполь став однією з головних цілей росіян на Донбасі. Місто активно обстрілювалось окупантами, а наприкінці 2022 року їм вдалось повністю захопити його. Тоді українські захисники, що базувалися на "Азовсталі", здалися в полон.

Наразі Росія використовує Маріуполь як одну з основних точок базування окупантів.

Варто зауважити, що останнім часом у місті та його околицях почастішали випадки вибухів. Так, 19 травня, в районі Маріупольського аеропорту, де розташовуються окупанти, пролунали вибухи. Влада повідомила про "прильоти".

Крім цього, 26 травня в Маріуполі пролунав вибух у районі "Азовсталі".

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