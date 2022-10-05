Жителів Луганської області закликали евакуюватися через контрнаступ ЗСУ

"Ми зараз звертаємося до всіх жителів окупованих територій, щоб вони все таки або виїжджали кудись подалі від лінії фронту, або перебували здебільшого в укриттях. Тому що це війна, снаряд може прилетіти і розірватися десь біля військових, але уламками може зачепити і мирних жителів", - заявив Гайдай.

За його словами, росіяни дуже сильно мінують території. Це стосується мостів, шляхопроводів, доріг та розв’язок. Також міни розміщують у адміністративних будівлях, розкидують так звані "пелюстки". Гайдай заявив, що ними всипані дуже великі території.

"У великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей. Опалювальний сезон там неможливо забезпечити - все розбито. Навіть при всіх фінансових можливостях відновлення опалення займе кілька місяців. Можливо, люди матимуть можливість повернутися, щоб перевірити свої квартири, але залишатись на зиму не можна", - додав глава регіону.