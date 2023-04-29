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Жителів Харкова попередили про вибухи

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Харків , Субота 29 квітня 2023 15:30
Жителів Харкова попередили про вибухи Фото: жителів Харкова попередили про вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові сьогодні, 29 квітня заплановані роботи саперів, жителі можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської ОВА.

"Найближчим часом у Харкові в районі кладовища №13 по вул. Пушкінська саперами буде здійснено підрив вибухонебезпечного предмету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у селі Вірнопілля Ізюмського району Харківської області цивільний підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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