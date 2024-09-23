Жителів Чернігівської області попередили про активізацію російських розвідувальних дронів
За інформацією військових, останнім часом на території Чернігівської області активізувалася розвідувальні дрони.
Про це заявив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.
"Ворог в агонії. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - написав він.
За його словами, керівник профільного Департаменту ОДА повідомив, що , у Сеймі спостерігається нова пляма, однак вона не несе такої загрози, як попередня. Стан води в річках Сейм та Десна поступово покращується
Крім того, у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах тліють торфовища, подекуди – лісові ділянки. У частині випадків займання сталося через обстріли.
"Ця ж обставина не дає оперативно гасити. Відтак на території майже всієї області спостерігається висока задимленість", - написав він та додав, що за тиждень в області відселено 149 місцевих мешканців.
Нагадаємо, у вересні в Чернігові було завершено перевірку стану, якості, перебігу виконання робіт з відновлення та покращення фортифікації навколо міста. Перевірку проводила комісія, до якої були долучені представники військового командування, правоохоронних органів та інженери.
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