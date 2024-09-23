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Жителів Чернігівської області попередили про активізацію російських розвідувальних дронів

Україна, Понеділок 23 вересня 2024 14:58
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Жителів Чернігівської області попередили про активізацію російських розвідувальних дронів Фото: начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус (facebook.com/Chaus Viacheslav)
Автор: Олександр Білоус

За інформацією військових, останнім часом на території Чернігівської області активізувалася розвідувальні дрони.

Про це заявив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"Ворог в агонії. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - написав він.

За його словами, керівник профільного Департаменту ОДА повідомив, що , у Сеймі спостерігається нова пляма, однак вона не несе такої загрози, як попередня. Стан води в річках Сейм та Десна поступово покращується

Крім того, у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах тліють торфовища, подекуди – лісові ділянки. У частині випадків займання сталося через обстріли.

"Ця ж обставина не дає оперативно гасити. Відтак на території майже всієї області спостерігається висока задимленість", - написав він та додав, що за тиждень в області відселено 149 місцевих мешканців.

Нагадаємо, у вересні в Чернігові було завершено перевірку стану, якості, перебігу виконання робіт з відновлення та покращення фортифікації навколо міста. Перевірку проводила комісія, до якої були долучені представники військового командування, правоохоронних органів та інженери.

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Чернігів Дрони
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