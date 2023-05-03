Мешканців Білозерської громади Херсонської області попередили про можливу атаку росіян

Російські окупанти сьогодні, 3 травня, можуть вдарити по Білозерській громаді керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Білозерська громада, в укриття! Імовірний обстріл керованими авіабомбами", - написав чиновник. При цьому він не розкрив більш докладних деталей. Варто зауважити, що в Херсонській області зараз оголошено повітряну тривогу.