Мешканців Білозерської громади Херсонської області попередили про можливу атаку росіян
Ілюстративне фото: мешканців Білозерської громади Херсонської області попередили про можливу атаку росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Російські окупанти сьогодні, 3 травня, можуть вдарити по Білозерській громаді керованими авіабомбами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Білозерська громада, в укриття! Імовірний обстріл керованими авіабомбами", - написав чиновник.
При цьому він не розкрив більш докладних деталей.
Варто зауважити, що в Херсонській області зараз оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили по Херсону. В результаті атаки є постраждалі.
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