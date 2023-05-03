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Мешканців Білозерської громади Херсонської області попередили про можливу атаку росіян

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Середа 03 травня 2023 15:52
Мешканців Білозерської громади Херсонської області попередили про можливу атаку росіян Ілюстративне фото: мешканців Білозерської громади Херсонської області попередили про можливу атаку росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 3 травня, можуть вдарити по Білозерській громаді керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Білозерська громада, в укриття! Імовірний обстріл керованими авіабомбами", - написав чиновник.

При цьому він не розкрив більш докладних деталей.

Варто зауважити, що в Херсонській області зараз оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вдарили по Херсону. В результаті атаки є постраждалі.

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