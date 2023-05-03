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Жителей Белозерской общины Херсонской области предупредили о возможной атаке россиян

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Среда 03 мая 2023 15:52
Жителей Белозерской общины Херсонской области предупредили о возможной атаке россиян Иллюстративное фото: жителей Белозерской общины Херсонской области предупредили о возможной атаке россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 3 мая, могут ударить по Белозерской общине управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Белозерская община, в укрытие! Вероятный обстрел управляемыми авиабомбами", - написал чиновник.

При этом он не раскрыл более подробных деталей.

Стоит заметить, что в Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили по Херсону. В результате атаки есть пострадавшие.

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