Жителей Белозерской общины Херсонской области предупредили о возможной атаке россиян

Российские оккупанты сегодня, 3 мая, могут ударить по Белозерской общине управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Белозерская община, в укрытие! Вероятный обстрел управляемыми авиабомбами", - написал чиновник. При этом он не раскрыл более подробных деталей. Стоит заметить, что в Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога.