Жителей Белозерской общины Херсонской области предупредили о возможной атаке россиян
Иллюстративное фото: жителей Белозерской общины Херсонской области предупредили о возможной атаке россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Российские оккупанты сегодня, 3 мая, могут ударить по Белозерской общине управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
"Белозерская община, в укрытие! Вероятный обстрел управляемыми авиабомбами", - написал чиновник.
При этом он не раскрыл более подробных деталей.
Стоит заметить, что в Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ударили по Херсону. В результате атаки есть пострадавшие.
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