Жителів Бєлгородської області надумали переселяти до Підмосков'я, але й там уже падають ракети
Жителів Бєлгородської області на тлі вибухів і пожеж, що почастішали, в регіоні пропонують переселити в Підмосков'ї, але там вже теж неспокійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Московської області Андрія Воробйова в Telegram.
"Сьогодні жити на територіях, які безпосередньо прилягають до зони СВО, на жаль, дуже непросто: тривають постійні обстріли житлових будинків, дитячих садків, інфраструктурних об'єктів, тому загроза життю висока. Люди хвилюються за себе та близьких. Особливо у кого є діти, літні батьки. Тому для тих, хто має таке бажання, ми спільно з колегами з Бєлгорода організували можливість тимчасового відселення до нас у Підмосков'я", - написав Воробйов.
За його словами, у Московській області вже організували 550 місць розміщення.
Майже водночас з такою пропозицією російського чиновника видання Baza повідомило, що у Троїцькому (околиці Москви) біля житлового будинку впав протитанковий снаряд. За словами місцевих жителів, вони чули свист, після чого стався сильний вибух.
Снаряд, найімовірніше, прилетів з полігону "Алабіно", що знаходиться неподалік.
Фото: протитанковий снаряд, який упав біля житлового будинку у Підмосков'ї (t.me/bazabazon)
Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, стало відомо, що у місті Шебекіно Бєлгородської області почалася сильна пожежа. Губернатор В’ячеслав Гладков стверджував, що горить місцеве підприємство.
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