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Жителі звільнених територій можуть отримати безоплатну правову допомогу: деталі

Україна, Неділя 21 січня 2024 09:51
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Жителі звільнених територій можуть отримати безоплатну правову допомогу: деталі Архівне фото: Жителі звільнених територій можуть отримати безоплатну правову допомогу (facebook com decentralizationua)
Автор: Дмитро Браславський

Після повернення контролю над тимчасово окупованими територіями багато громадян можуть стикатися з питаннями, які потребують підтримки юристів. Отримати безкоштовну консультацію можна через систему безоплатної правничої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Фахівці надають консультації з питань:

  • відновлення втрачених документів;
  • фіксації пошкоджень і подання заяви на компенсацію за пошкоджене або знищене майно;
  • встановлення фактів, що мають юридичне значення: народження, смерті тощо;
  • звернення до правоохоронних органів з питань жорстокого поводження, тортур, сексуального насильства в умовах війни;
  • інших питань.

Куди потрібно звертатися

Щоб отримати усну консультацію, необхідно телефонувати до контакт-центру системи БПП за номером: 0 800 213 103.

Громадяни з-за кордону можуть звертатися за телефоном: +38 (044) 363-10-41. Також доступні безкоштовні дзвінки з мобільного застосунку Telegram за номером: (067) 721-31-03.

Виплати переселенцям в Україні

Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, держава ввела допомогу для тих українців, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони.

З 1 листопада в Україні запустили новий механізм призначення виплат. Щоправда, він торкнеться не всіх. Так, для оформлення має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Крім того, нововведення стосується лише тих переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.

Також переселенці можуть звернутися за безкоштовною медичною допомогою до будь-якої лікарні в Україні.

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