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Жители Рубежного устроили проукраинский митинг в Луганске, - Гармаш

Новина українською →
Луганск, Суббота 02 апреля 2022 15:43
Жители Рубежного устроили проукраинский митинг в Луганске, - Гармаш Фото: главред издания "ОстроВ" Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Юлия Бойко

Жители Рубежного, которых оккупанты вывезли в Луганск, 1 апреля устроили проукраинский митинг. С вывешиванием флага Украины и требованием вернуть их на подконтрольную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главреда издания "ОстроВ", представителя Донецка в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергея Гармаша.

"Скандал в Луганске! Жители Рубежного, "освобожденные" от мирной жизни, сегодня утром (1 апреля, - ред.) вывесили на здании общежития пединститута, где их разместили, украинский флаг и устроили митинг. Требовали возвращения в Украину и возмущались тем, что "освободители" разрушили их дома, а вместо нормальной жизни заставляют жить в общаге, на пайках", - отметил он.

Напомним, сегодня российские оккупанты светошумовыми гранатами разгоняли митинг в оккупированном Энергодаре, в результате ранены четыре человека.

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