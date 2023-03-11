Жителі Росії ненавидять США більше, ніж Україну та Євросоюз
Серед росіян переважають негативні оцінки щодо США, Європейського Союзу та України. Позитивні оцінки характерні для Китаю, Індії та Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".
За даними опитування, у березні 2023 року ставлення російських громадян до США залишається переважно негативним. Частка позитивних оцінок становила у лютому 14% (у листопаді 2022 року - 18%) опитаних, негативних - 73% (як і у листопаді).
Частка позитивних оцінок щодо України продовжує знижуватися: 17% опитаних ставляться добре (у листопаді - 20%), 69% - погано (у листопаді - 70%).
Ставлення до Європейського Союзу також залишається негативним. 18% (у листопаді - 21%) респондентів ставляться до ЄС добре, погано - 69% (у листопаді – 68%).
Опитування "Левада-центру" проведено 21-28 лютого 2023 року серед 1626 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.
Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України, а більшість вважає її успішною.