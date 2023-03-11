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Жителі Росії ненавидять США більше, ніж Україну та Євросоюз

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Москва, Субота 11 березня 2023 14:26
Жителі Росії ненавидять США більше, ніж Україну та Євросоюз Фото: жителі Росії ненавидять Україну майже так само сильно, як США (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Серед росіян переважають негативні оцінки щодо США, Європейського Союзу та України. Позитивні оцінки характерні для Китаю, Індії та Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

За даними опитування, у березні 2023 року ставлення російських громадян до США залишається переважно негативним. Частка позитивних оцінок становила у лютому 14% (у листопаді 2022 року - 18%) опитаних, негативних - 73% (як і у листопаді).

Жителі Росії ненавидять США більше, ніж Україну та Євросоюз

Частка позитивних оцінок щодо України продовжує знижуватися: 17% опитаних ставляться добре (у листопаді - 20%), 69% - погано (у листопаді - 70%).

Ставлення до Європейського Союзу також залишається негативним. 18% (у листопаді - 21%) респондентів ставляться до ЄС добре, погано - 69% (у листопаді – 68%).

Опитування "Левада-центру" проведено 21-28 лютого 2023 року серед 1626 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", майже 80% жителів Росії підтримують війну проти України, а більшість вважає її успішною.

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