У жителів Росії мають намір відбирати майно за критику війни, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, за останні місяці кілька російських письменників та музикантів було засуджено за критику війни.

У британській розвідці нагадують, що 2022 року Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. Станом на 3 листопада 2023 року загальний список "іноземних агентів" складав 707 осіб.

За даними британської розвідки, у "іноземні агенти" включають незалежні російські новинні агенції та правозахисні організації, багато з яких були змушені діяти за межами Росії.

"Вельми ймовірно, що цей закон спрямований на стримування та придушення антивоєнної опозиції. Нещодавній законопроект у поєднанні з заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, спрямований на повне обмеження критики війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Підтримка жителями Росії війни проти України

Нагадаємо, за даними незалежного "Левада-центру", підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року.

У листопаді 2023 року більшість опитаних (74%) підтримували війну, не підтримували – 18% респондентів.

За даними опитування "Левада-центру", проведеного в серпні 2023 року, жителі Росії здебільшого не готові до компромісів. Тільки 20% опитаних вважають, що заради закінчення війни та підписання мирної угоди слід піти на певні поступки Україні (і лише 5% "певно" згодні йти на поступки).