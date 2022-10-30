Жителі прифронтових областей можуть отримати дрова безкоштовно: як це робити

Жителі восьми областей України можуть отримати дрова від держави безкоштовно. Для цього необхідно подати заяву до органів місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Видача дрон розпочнеться завтра, 31 жовтня, у регіонах, які прилягають до зони бойових дій. Мова йде про Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Дніпропетровську та Чернігівську області. Жителі цих регіонів можуть отримати деревину з доставкою додому.

Дрова будуть надаватися у порядку черговості. Пріоритет мають самотні люди похилого віку (від 60 років), важкохворі, особи з інвалідністю I або II групи, багатодітні сім'ї, самотні опікуни дітей, вагітні жінки й матері з дітьми віком до двох років, а також особи, які на початку опалювального періоду не користувалися субсидією.

Для отримання дров необхідно подати заяву до органів місцевої влади. До заяви слід додати низку документів: