Жители прифронтовых областей могут получить дрова бесплатно: как это делать
Жители восьми областей Украины могут получить дрова от государства бесплатно. Для этого необходимо подать заявление в органы местной власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Выдача дрон начнется завтра, 31 октября, в регионах, прилегающих к зоне боевых действий. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областях. Жители этих регионов могут получить древесину с доставкой на дом.
Дрова будут предоставляться в порядке очередности. Приоритет имеют одинокие пожилые люди (от 60 лет), тяжелобольные, лица с инвалидностью I или II группы, многодетные семьи, одинокие опекуны детей, беременные женщины и матери с детьми младше двух лет, а также лица, которые в начале отопительного периода не воспользовались субсидией.
Для получения дров необходимо подать заявление в органы местной власти. К заявлению следует добавить ряд документов:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус (для иностранцев или лиц без гражданства);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий наличие соответствующего социального статуса (при наличии такового);
- другие документы, подтверждающие принадлежность заявителя к соответствующему домохозяйству.
Напомним, что в Украине заработал государственный магазин "ДроваЄ". Один человек может приобрести в нем до 15 кубометров дров на отопительный сезон.
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