Жители прифронтовых областей могут получить дрова бесплатно: как это делать

Жители восьми областей Украины могут получить дрова от государства бесплатно. Для этого необходимо подать заявление в органы местной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выдача дрон начнется завтра, 31 октября, в регионах, прилегающих к зоне боевых действий. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областях. Жители этих регионов могут получить древесину с доставкой на дом.

Дрова будут предоставляться в порядке очередности. Приоритет имеют одинокие пожилые люди (от 60 лет), тяжелобольные, лица с инвалидностью I или II группы, многодетные семьи, одинокие опекуны детей, беременные женщины и матери с детьми младше двух лет, а также лица, которые в начале отопительного периода не воспользовались субсидией.

Для получения дров необходимо подать заявление в органы местной власти. К заявлению следует добавить ряд документов: