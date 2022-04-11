Жители Покровска получили уже свыше 2 тысяч наборов гуманитарной помощи, - Требушкин

В Покровск поставят 12 тысяч наборов гуманитарной помощи для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации - вынужденным переселенцам, инвалидам и многодетным семьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Руслана Требушкина.

"Гуманитарной помощью много поступает в город. Даже сегодня мы разгружали помощь, и часть ее раздавали жителям. У нас очень хорошо работают в этих вопросах компании "Метинвест" и ДТЭК, и Фонд Рината Ахметова. Благодаря их помощи 12 тысяч наборов помощи планируют поставить жителям нашего города. Больше 2 тысяч наборов уже роздано, так что с текущими проблемами город справляется", - рассказал Требушкин.

По его словам, сейчас в городе продолжается эвакуация: людям предоставляют автобусы, также местная власть поддерживает связь с коллегами в центральной и западной Украине, чтобы помочь жителям города получить временное жилье в этих регионах.

"Уезжают в основном женщины, дети и старики, а мужчины - остаются, чтобы работать и обеспечивать жизнедеятельность предприятий. Но многие жители попросту отказываются уезжать - они уверены, что все скоро закончится, и город обязательно выстоит", - рассказал Требушкин.

Напомним, компания "Метинвест" оборудовала уже более 6 тысяч мест для временных переселенцев в городах своего присутствия: там людей ждет горячая пища, одежда, бытовые и гигиенические товары. Всем, кому это необходимо, предоставляют медицинскую и психологическую помощь.

Также "Метинвест" продолжает помогать медикаментами больницам в восточных регионов: на днях более 20 тысяч упаковок лекарств были доставлены в Мирноград. До этого такую же помощь получили больницы Покровска.