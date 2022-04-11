Жителі Покровська отримали вже понад 2 тисячі наборів гуманітарної допомоги, - Требушкін

У Покровськ поставлять 12 тисяч наборів гуманітарної допомоги для людей, які опинилися в складній життєвій ситуації - вимушеним переселенцям, інвалідам та багатодітним сім'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Руслана Требушкіна.

"Гуманітарною допомогою багато надходить в місто. Навіть сьогодні ми розвантажували допомогу, і частину її роздавали жителям. У нас дуже добре працюють в цих питаннях компанії "Метінвест" і ДТЕК, і Фонд Ріната Ахметова. Завдяки їхній допомозі 12 тисяч наборів допомоги планують поставити мешканцям нашого міста. Більше 2 тисяч наборів вже роздано, так що з поточними проблемами місто справляється", - розповів Требушкін.

За його словами, зараз в місті триває евакуація: людям надають автобуси, також місцева влада підтримує зв'язок з колегами в Центральній і Західній Україні, щоб допомогти жителям міста отримати тимчасове житло в цих регіонах.

"Їдуть в основному жінки, діти і люди похилого віку, а чоловіки - залишаються, щоб працювати і забезпечувати життєдіяльність підприємств. Але багато жителів просто відмовляються їхати - вони впевнені, що все скоро закінчиться, і місто обов'язково вистоїть", - розповів Требушкін.

Нагадаємо, компанія "Метінвест" обладнала вже понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців у містах своєї присутності: там людей чекає гаряча їжа, одяг, побутові та Гігієнічні товари. Всім, кому це необхідно, надають медичну та психологічну допомогу.

Також "Метінвест" продовжує допомагати медикаментами лікарням у східних регіонів: днями понад 20 тисяч упаковок ліків були доставлені в Мирноград. До цього таку ж допомогу отримали лікарні Покровська.