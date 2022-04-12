ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жители Покровска получат 13 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь"

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 19:24
Жители Покровска получат 13 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь" Фото: жители Покровска получат 13 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" направил наборы гуманитарной помощи жителям города Покровска, находящегося у линии боевых действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта.

10 тысяч гуманитарных наборов получат, в первую очередь, социально незащищенные категории населения, которые не смогли покинуть город. В частности, это одинокие матери, многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны.

В набор входят макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенное молоко. Состав рекомендован ВОЗ ввиду его энергетической ценности.

Уже роздано более 3 тысяч наборов. Кроме того, силами проекта был сформирован стратегический запас продовольствия в городе. Ведь, по словам городского головы Покровска Руслана Требушкина, многие жители отказываются уезжать, поскольку надеются, что война скоро закончится.

Напомним, ранее 6 тысяч гуманитарных наборов от проекта "Спасаем жизнь" уже были переданы жителям Авдеевки.

Финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании "Метинвест" и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь Покровск
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше