Жителі Покровська отримають 13 тисяч продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя"
Гуманітарний проект "Рятуємо життя" направив набори гуманітарної допомоги жителям міста Покровська, що знаходиться біля лінії бойових дій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення проекту.
10 тисяч гуманітарних наборів отримають, у першу чергу, соціально незахищені категорії населення, які не змогли покинути місто. Зокрема, це одинокі матері, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, ветеранів.
До набору входять макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ із огляду на його енергетичну цінність.
Вже роздано понад 3 тисяч наборів. Крім того, силами проекту було сформовано стратегічний запас продовольства у місті. Адже, за словами міського голови Покровська Руслана Требушкіна, багато мешканців відмовляються виїжджати, оскільки сподіваються, що війна скоро закінчиться.
Нагадаємо, раніше 6 тисяч гуманітарних наборів від проекту "Рятуємо життя»" вже було передано жителям Авдіївки.
Фінансування проекту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.