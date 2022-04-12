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Жителі Покровська отримають 13 тисяч продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя"

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Вівторок 12 квітня 2022 19:24
Жителі Покровська отримають 13 тисяч продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя" Фото: жителі Покровська отримають 13 тисяч продуктових наборів від проекту "Рятуємо життя" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Гуманітарний проект "Рятуємо життя" направив набори гуманітарної допомоги жителям міста Покровська, що знаходиться біля лінії бойових дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення проекту.

10 тисяч гуманітарних наборів отримають, у першу чергу, соціально незахищені категорії населення, які не змогли покинути місто. Зокрема, це одинокі матері, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, ветеранів.

До набору входять макарони, борошно, крупи, консерви, цукор, згущене молоко. Склад рекомендований ВООЗ із огляду на його енергетичну цінність.

Вже роздано понад 3 тисяч наборів. Крім того, силами проекту було сформовано стратегічний запас продовольства у місті. Адже, за словами міського голови Покровська Руслана Требушкіна, багато мешканців відмовляються виїжджати, оскільки сподіваються, що війна скоро закінчиться.

Нагадаємо, раніше 6 тисяч гуманітарних наборів від проекту "Рятуємо життя»" вже було передано жителям Авдіївки.

Фінансування проекту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.

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Гуманітарна допомога Покровск
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