Жители Львовской области могут остаться без тепла зимой

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"Львовгаз" должно осуществлять отключение тепловиков на основании письменного поручения "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 декабря получит право отключать теплосети зимой, ссылаясь на долги. Отключение котельных в морозы может стать причиной техногенной катастрофы и значительных материальных убытков. Право отключать тепло предоставлено "Нафтогазу" Кодексом газотранспортных систем. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Львовгаз".

"Львовгаз" транспортирует природный газ 70 тепловым коммунальным предприятий области. Компания должна осуществлять отключения тепловиков на основании письменного поручения "Нафтогаза". Прекращение газоснабжения котельных (даже при температуре воздуха – 30 С) оставит мерзнуть в домах почти 250 тысяч потребителей области. А убытки могут в разы превышать саму сумму задолженности.

"Львовгаз" будет оперативно информировать местные органы власти, предприятия ТКЭ, регулятора, сообщество о получении подобных письменных поручений "Нафтогаза" в течение зимы.

"Государственный регулятор НКРЭКУ отклонила требование операторов ГРС не отключать теплосети по поручению "Нафтогаза". Соответственно, если в течение 3 дней после получения поручения "Нафтогаза" на отключение, тепловые сети не урегулируют отношения с государственным монополистом, мы будем вынуждены начать мероприятия по прекращению газоснабжения на объекты", - отмечает председатель правления ПАО "Львовгаз" Юрий Войсович.

"Львовгаз" не продает природный газ и не получает средства за него. Единственным оптовым поставщиком газа для населения и поставщиком для теплосетей является НАК "Нафтогаз Украины". "Львовгаз" доставляет топливо потребителю и получает тариф за доставку газа и обслуживание сетей в размере 71 копейки за кубометр. Как оператор ГРС, "Львовгаз" обязан прекращать газоснабжение потребителю при письменном обращении его поставщика.

"Нас, как газораспределительную компанию, в данной ситуации используют лишь как инструмент для выполнения решений НАК "Нафтогаз Украины". Согласно разъяснений НКРЭКУ, уклонение "Львовгаза" от отключений теплосетей по поручению НАК "Нафтогаз Украины" может иметь признаки злоупотребления монопольным положением", - говорит Юрий Войсович.

Вынужденные прекращения газоснабжения предприятиям ТКЭ могут иметь непредсказуемые последствия технического характера. Ведь, если оттает и будет выведена из строя система отопления, то могут быть повреждены и внешние сети теплоснабжения, в частности, также и в домах потребителей.