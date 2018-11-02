Мешканці Львівської області можуть залишитись без тепла взимку

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"Львівгаз" має здійснювати відключення тепловиків на підставі письмового доручення "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" з 1 грудня отримає право відключати тепломережі взимку, посилаючись на борги. Відключення котелень в морози може стати причиною техногенної катастрофи та значних матеріальних збитків. Право відключати тепло надано Нафтогазу Кодексом газотранспортних систем. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Львівгаз".

"Львівгаз" транспортує природний газ до 70 теплових комунальних підприємств області. Компанія має здійснювати відключення тепловиків на підставі письмового доручення "Нафтогазу". Припинення газопостачання котелень (навіть при температурі повітря – 30 С) залишить мерзнути в оселях майже 250 тисяч споживачів області. А збитки можуть у рази перевищувати саму суму заборгованості.

"Львівгаз" оперативно інформуватиме місцеві органи влади, підприємства ТКЕ, регулятора, спільноту про отримання подібних письмових доручень "Нафтогазу" впродовж зими.

"Державний регулятор НКРЕКП відхилила вимогу операторів ГРМ не відключати тепломережі за дорученням "Нафтогазу". Відповідно, якщо протягом 3 днів після отримання доручення "Нафтогазу" на відключення, теплові мережі не врегулюють відносини з державним монополістом, ми будемо змушені розпочати заходи з припинення газопостачання на об’єкти", - зазначає голова правління ПАТ "Львівгаз" Юрій Войсович.

"Львівгаз" не продає природний газ та не отримує кошти за нього. Єдиним оптовим постачальником газу для населення та постачальником для тепломереж є НАК "Нафтогаз України". "Львівгаз" доставляє паливо споживачу і отримує тариф за доставку газу і обслуговування мереж в розмірі 71 копійки за кубометр. Як оператор ГРМ, "Львівгаз" зобов’язаний припиняти газопостачання споживачу при письмовому звернені його постачальника.

"Нас, як газорозподільну компанію, в даній ситуації використовують лише як інструмент для виконання рішень НАК "Нафтогаз України". Відповідно до роз’яснень НКРЕКП, ухилення "Львівгазу" від відключень тепломереж за дорученням НАК "Нафтогаз України" може мати ознаки зловживань монопольним становищем", - каже Юрій Войсович.

Вимушені припинення газопостачання підприємствам ТКЕ можуть мати непередбачувані наслідки технічного характеру. Адже, якщо розмерзнеться та буде виведена з ладу система опалення, то можуть бути пошкоджені і зовнішні мережі теплопостачання, зокрема, також і в оселях споживачів.