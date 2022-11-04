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Жителі Київської області сьогодні чутимуть вибухи: у чому причина

Фото: у Бучанському районі сьогодні лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Київської області сьогодні, 4 листопада, можуть чути вибухи. В одному з районів проведуть розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Зазначається, у регіоні тривають планові розмінування територій. Тому сьогодні у Бучанському районі фахівці ДСНС будуть знищувати вибухонебезпечні предмети.

"Може бути чутно звуки вибухів! Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Києві будуть екстрено вимикати світло через зростання споживання електроенергії.

Жителів столиці попередили, що раніше опубліковані графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

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Київська областьвибухиДСНС