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Жители канадского города собрали более 60 тысяч долларов на медицинские нужды Украины

Фото: канадцы передают 60 тысяч долларов на медицину (flickr.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Жители канадского города Эгенвиль собрали 90 000 канадских долларов на медицинские нужды Украины. Это более чем 60 600 долларов США, или 2,16 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОЗ Украины.

На аукционе были выставлены более 60 лотов: от сертификата на проживание в отеле Оттавы до пищевых продуктов. Также была представлена коллекционная марка, автор которой-студентка из Украины, харьковчанка Оксана Маляр. На аукционе такую же марку продали за 1500 канадских долларов.

На сегодня сумма общего со дня запуска кампании сбора на медицинские нужды через платформу UNITED24 составляет 84,8 млн грн.

Средства направляются на закупку медицинского обеспечения. Так, недавно Министерство Здравоохранения вместе с ГП "Медзакупки Украины" купило 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Новое оборудование уже доставлено в центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и помогает медикам транспортировать тяжелых пациентов в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

В настоящее время Минздрав готовится закупить хирургические рентгеновские установки С C-аркой, которые, в частности, помогают выявлять осколочные ранения.

Напомним, украинцы всего за три дня скинулись на общую сумму в 600 миллионов гривен на Байрактари.

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