ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жителі Івано-Франківської області сьогодні можуть чути вибухи: у чому причина

Новость на русском →
Івано-Франківськ, Понеділок 13 лютого 2023 08:29
Жителі Івано-Франківської області сьогодні можуть чути вибухи: у чому причина Фото: в Івано-Франківській області сьогодні пороведуть військові навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Івано-Франківської області попередили, що вони можуть чути звуки вибухів. Сьогодні у регіоні проведуть військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук у Telegram.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Івано-Франківській області не будуть вимикати світло. "Укренерго" не встановило для області лімітів протягом доби. Проте відключення можуть запровадити, якщо буде перевантаження мережі.

Детальніше про те, де сьогодні не вимикатимуть світло - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Вибух
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці