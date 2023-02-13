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Жители Ивано-Франковской области сегодня могут слышать взрывы: в чем причина

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Ивано-Франковск, Понедельник 13 февраля 2023 08:29
Жители Ивано-Франковской области сегодня могут слышать взрывы: в чем причина Фото: в Ивано-Франковской области сегодня проведут военные учения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Ивано-Франковской области предупредили, что они могут слышать звуки взрывов. Сегодня в регионе проведут военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в Telegram.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Ивано-Франковской области не будут выключать свет. "Укрэнерго" не установило для области лимитов в течение суток. Однако отключения могут быть введены, если будет перегрузка сети.

Детальнее о том, где сегодня не будут выключать свет - в материале РБК-Украина.

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Ивано-Франковская область Взрыв
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