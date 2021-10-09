Жители Индии остались без электричества: известна причина

Жители Индии остались без электричества из-за дефицита угля , также в некоторых штатах наблюдаются сильные перебои. Наиболее пострадали жители штатов Джаркханд, Бихар и Раджастхан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отключения в Индии последовали за массовыми отключениями в соседнем Китае, который закрыл фабрики и школы, чтобы справиться с кризисом.

Согласно данным федерального сетевого оператора, более половины из 135 угольных электростанций Индии, которые в совокупности вырабатывают около 70% электроэнергии Индии, имеют запасы топлива менее трех дней.

Дефицит электроэнергии в Индии в первые семь дней октября составил 11,2% от общего дефицита электроэнергии в стране в течение года.

В министерстве энергетики заявили, что не смогли обеспечить необходимое количество электроэнергии. Наиболее пострадали восточные штаты Индии Джаркханд и Бихар, а также северо-западный штат Раджастхан.

Промышленные штаты, такие как Гуджарат и Харьяна, также столкнулись с большим дефицитом, как и некоторые части самого густонаселенного штата Индии Уттар-Прадеш.

Жители сообщают о массовых перебоях, которые длились от двух до пяти минут. Люди отмечают, что такие проблемы вызывают больше проблем в любой промышленной отрасли, чем более длительные отключения электроэнергии.

Южный штат Индии Керала обратился к своим гражданам с просьбой ограничить использование электроприборов после захода солнца. Федерация горнодобывающей промышленности Индии предупредила о закрытии заводов и сокращении рабочих мест.

"Нынешний острый кризис угля из-за различных факторов создал чрезвычайно опасную ситуацию для потребителей угля, в основном для алюминиевой и сталелитейной промышленности", - говорится в письме FIMI, адресованному Министерству угля.