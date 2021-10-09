Жителі Індії залишилися без електрики: відома причина

Жителі Індії залишилися без електрики через дефіцит вугілля , також у деяких штатах спостерігаються сильні перебої. Найбільш постраждали жителі Штатів Джаркханд, Біхар і Раджастхан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відключення в Індії послідували за масовими відключеннями в сусідньому Китаї, який закрив фабрики і школи, щоб впоратися з кризою.

Згідно з даними федерального мережевого оператора, більша частина з 135 вугільних електростанцій Індії, які в сукупності виробляють близько 70% електроенергії Індії, мають запаси палива менше трьох днів.

Дефіцит електроенергії в Індії в перші сім днів жовтня склав 11,2% від загального дефіциту електроенергії в країні протягом року.

У Міністерстві енергетики заявили, що не змогли забезпечити необхідну кількість електроенергії. Найбільш постраждали східні штати Індії Джаркханд і Біхар, а також північно-західний штат Раджастхан.

Промислові штати, такі як Гуджарат і Хар'яна, також зіткнулися з великим дефіцитом, як і деякі частини найбільш густонаселеного штату Індії Уттар-Прадеш.

Жителі повідомляють про масові перебої, які тривали від двох до п'яти хвилин. Люди відзначають, що такі проблеми викликають більше проблем у будь-якій промисловій галузі, ніж більш тривалі відключення електроенергії.

Південний штат Індії Керала звернувся до своїх громадян з проханням обмежити використання електроприладів після заходу сонця. Федерація гірничодобувної промисловості Індії попередила про закриття заводів і скорочення робочих місць.

"Нинішня гостра криза вугілля через різні фактори створила надзвичайно небезпечну ситуацію для споживачів вугілля, в основному для алюмінієвої та сталеливарної промисловості", - йдеться в листі FIMI, адресованому Міністерству вугілля.