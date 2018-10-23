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Жители Хмельницкой области смогут выбирать компанию для обслуживания газовых приборов

Новости » Энергетика    23.10.2018 - 15:22
Иллюстративное фото (104.ua)
Иллюстративное фото (104.ua)

Вместе с тем, отсутствие технического обслуживания будет основанием для прекращения газоснабжения

С 2019 года владельцы домохозяйств Хмельницкой области смогут выбирать лицензированную организацию-подрядчика для проведения технического обслуживания внутридомовой системы газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Хмельницкгаз".

Отмечается, что компанию по обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения теперь можно выбрать на рынке. Подрядчик должен иметь разрешение Управления Гоструда в Хмельницкой области на выполнение газоопасных работ и квалифицированный персонал. С января следующего года указанные работы будут реализовываться на договорных началах и на условиях свободного рынка.

"Хмельницкгаз" уже уведомил всех балансодержателей и управителей домов о расторжении предварительных соглашений, - отмечает главный инженер компании Сергей Смолинский. – Сейчас, если до этого времени проверку и поддержание газовых сетей внутри домов в надлежащем состоянии осуществляла наша газораспределительная компания за собственный счет, то с нового года обслуживание сетей могут осуществлять другие компании".

В то же время, ПАО "Хмельницкгаз" будет оставаться ответственным за надежную и безопасную эксплуатацию распределительных газовых сетей до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Поэтому детальная информация относительно единого газифицируемого объекта и распределения зон ответственности будет определяться в специальном акте, утвержденном Кодексом ГРМ. Этот акт является неотъемлемой частью Типового договора распределения природного газа для всех без исключения потребителей газа. Вместе с тем, отсутствие технического обслуживания будет основанием для прекращения газоснабжения.

Всего 32% домохозяйств Ровенской области готовы к отопительному сезону Для улучшения работы аварийной газовой службы, ее финансирование необходимо увеличить как минимум вдвое, - "Николаевгаз"
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