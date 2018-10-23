Жителі Хмельницької області зможуть обирати компанію для обслуговування газових приладів

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Разом з тим, відсутність технічного обслуговування буде підставою для припинення газопостачання

З 2019 року власники домогосподарств Хмельницької області зможуть обирати ліцензовану організацію-підрядника для проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Хмельницькгаз".

Зазначається, що компанію з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання тепер можна обрати на ринку. Підрядник повинен мати дозвіл Управління Держпраці у Хмельницькій області на виконання газонебезпечних робіт та кваліфікований персонал. З січня наступного року зазначені роботи реалізовуватимуться на договірних засадах та на умовах вільного ринку.

"Хмельницькгаз" уже повідомив всіх балансоутримувачів та управителів будинків про розірвання попередніх угод, - зазначає головний інженер компанії Сергій Смолінський. – Наразі, якщо до цього часу перевірку та підтримання газових мереж всередині будинків у належному стані здійснювала наша газорозподільна компанія за власний рахунок, то з нового року виконання обслуговування мереж можуть здійснювати інші компанії".

В той же час, ПАТ "Хмельницькгаз" залишатиметься відповідальним за надійну та безпечну експлуатацію розподільних газових мереж до межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. Тому детальна інформація щодо газифікованого об’єкта та розподілення зон відповідальності визначатиметься в спеціальному акті, затвердженому Кодексом ГРМ. Цей акт є невід'ємною частиною Типового договору розподілу природного газу для всіх без винятку споживачів газу. Разом з тим, відсутність технічного обслуговування буде підставою для припинення газопостачання.