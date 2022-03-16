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Жители Донецкой области получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

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Среда 16 марта 2022 13:48
Жители Донецкой области получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова Фото: жители Донецкой области получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь жителям Донецкой области. Первые продуктовые наборы уже выдали в Покровске, а также эвакуированным из Волновахи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что в наборах - мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Фонд Рината Ахметова и компания "Метинвест" одними из первых включились в работу. Кроме помощи волонтерами и транспортом есть еще продуктовые наборы, которые сегодня очень нужны нашим переселенцам", - прокомментировал городской голова Покровская Руслан Требушкин.

Кроме того, гуманитарную помощь получили переселенцы в Белозерской, Добропольской, Мирноградской, Новогродовской, Покровской, Селидовской, Кураховской городских территориальных общинах. А также в Шаховской и Криворожской (Покровский район) сельских территориальных общинах.

Всего Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.

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Ринат Ахметов Донецкая область
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