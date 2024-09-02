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Жителі дев'яти областей отримають допомогу на опалювальний сезон: куди звертатися

Україна, Понеділок 02 вересня 2024 13:33
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Жителі дев'яти областей отримають допомогу на опалювальний сезон: куди звертатися Фото: Допомога на опалювальний сезон становитиме 21 тисячу гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива. Сума на сезон становитиме 21 тисячу гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 30 серпня 2024 р. № 993.

Згідно з постановою, одержувачами грошової допомоги на опалення є особи, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях в 10-кілометровій зоні від державного кордону з РФ або лінії зіткнення (на момент подачі заяви) та/або на територіях активних бойових дій.

Грошова допомога виплачується за рахунок коштів міжнародних організацій та становить 21 тисячу гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024/25 року. Розмір грошової допомоги на опалення не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Документом встановлено: особи, що потребують допомоги, звертаються до 16 вересня 2024 року із заявою до виконавчого органу місцевої влади.

Водночас грошова допомога на опалення не надається у разі, коли одержувач або інший член сім’ї (домогосподарства) вже отримував будь-яку допомогу (в натуральній чи грошовій формі) на опалювальний сезон 2024/25 року, метою якої є забезпечення твердим пічним побутовим паливом, крім допомоги з державного або місцевого бюджетів.

Допомога на опалювальний сезон

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики могли отримати 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень.

Виплати могли отримати люди, які проживають у житлових приміщеннях (будинках), не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення і які протягом 2023-2024 років.

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Опалювальный сезон
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