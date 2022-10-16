Жителі деокупованої Донецької області отримали чергову партію гумдопомоги від Фонду Ахметова

Мешканці деокупованих Лиману та Святогірську Донецької області отримали від Фонду Ріната Ахметова ще одну партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів входять продукти з тривалим терміном зберігання, зокрема: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.
Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.