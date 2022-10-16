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Жителі деокупованої Донецької області отримали чергову партію гумдопомоги від Фонду Ахметова

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Неділя 16 жовтня 2022 19:03
Жителі деокупованої Донецької області отримали чергову партію гумдопомоги від Фонду Ахметова Фото: жителі деокупованої Донецької області отримали чергову партію гумдопомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мешканці деокупованих Лиману та Святогірську Донецької області отримали від Фонду Ріната Ахметова ще одну партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів входять продукти з тривалим терміном зберігання, зокрема: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Донецька область Гуманітарна допомога
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