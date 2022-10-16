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Жители деоккупированной Донецкой области получили очередную партию гумпомощи от Фонда Ахметова

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Воскресенье 16 октября 2022 19:03
Жители деоккупированной Донецкой области получили очередную партию гумпомощи от Фонда Ахметова Фото: жители деоккупированной Донецкой области получили очередную партию гуманной помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Жители деоккупированных Лимана и Святогорска Донецкой области получили от Фонда Рината Ахметова еще одну партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов входят продукты с длительным сроком хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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