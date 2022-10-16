Жители деоккупированной Донецкой области получили очередную партию гумпомощи от Фонда Ахметова
Фото: жители деоккупированной Донецкой области получили очередную партию гуманной помощи от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Жители деоккупированных Лимана и Святогорска Донецкой области получили от Фонда Рината Ахметова еще одну партию гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В состав наборов входят продукты с длительным сроком хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.