Жители деоккупированной Донецкой области получили очередную партию гумпомощи от Фонда Ахметова

Жители деоккупированных Лимана и Святогорска Донецкой области получили от Фонда Рината Ахметова еще одну партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов входят продукты с длительным сроком хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.