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Жителі Авдіївки стали активніше евакуйовуватись з міста через авіаудари РФ, - поліція

Фото: Евакуація (t.me/don_gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці продовжують вивозити маломобільних і хворих жителів Авдіївки (Донецька область), оскільки армія РФ регулярно завдає ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Група "Білий Янгол" об’їхала гарячі точки Очеретинської громади - Нетайлове, Керамік, Первомайське. У населених пунктах біля фронту немає світла й води, внаслідок постійних обстрілів зруйновано будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу поліцейські вивезли в безпечне місце родину з однорічним малюком.

"Щодо Авдіївки, то поліцейські зазначають, що люди стали активніше евакуюватися з міста - й молоді, і літні. Мешканці вкрай виснажені виживанням під щоденними авіаударами, без комунікацій, медичної допомоги", - пояснили правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронцям вдалось евакуювати ще одну сім'ю з двома маленькими дітьми із міста Авдіївка, Донецької області.

Правоохоронці продовжують пошуки дітей в Авдіївці Донецької області, яких приховують батьки і не хочуть евакуюватися. У місті ситуація залишається важкою через постійні обстріли російських військ.

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Російська ФедераціяАвдіївкаДонбасДонецька областьполицияВійна в Україні