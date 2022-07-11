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Жители Авдеевки получили уже 18,5 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизни"

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Понедельник 11 июля 2022 14:27
Жители Авдеевки получили уже 18,5 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизни" Фото: жители Авдеевки получили уже 18,5 тысяч продуктовых наборов от проекта "Спасаем жизнь" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Жители Авдеевки получили уже 18,5 тысяч продуктовых наборов от гуманитарного проекта "Спасаем жизни".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов входят продукты длительного хранения: муку, крупы, макароны, масло, мясные и рыбные консервы, сахар и сгущенное молоко.

Развозят наборы сотрудники Авдеевского коксохимического завода группы "Метинвест".

Как известно, Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" был основан компаниями Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

За четыре месяца его существования помощь от проекта получила 122 551 человек в разных регионах Украины - вынужденные переселенцы, жители деокупованих территорий, уязвимые слои населения, семьи мобилизованных сотрудников предприятий "Метинвеста" и льготных категорий работников.

Также гуманитарная миссия проекта охватит более 30 тысяч ветеранов предприятий компании, которые находятся на пенсии.

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Авдеевка
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