Жителей Житомира предупреждают об опасности этой ночью: в чем причина

Жителей Житомира призывают быть внимательными этой ночью и не пренебрегать сигналами тревоги. Есть вероятность ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина .

"Почему я сегодня так обращаюсь, я прошу вас именно сегодня вечером, сегодня ночью не пренебрегать сигналами тревоги. Дай Бог, чтобы я был не прав, но все же что-то мне подсказывает, что именно сегодня вечером, ночью может быть опасно и в Житомире тоже, поэтому пожалуйста сигнал тревоги - бомбоубежище, укрытие, подвалы все что может защитить", - призвал Сергей Сухомлин.

Городской голова Житомира призвал горожан сегодня, 27 июня, вечером и ночью не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, в ночь на 25 июня во время моссового ракетного удара по Украине под обстрел попала и Житомирская область.

Сегодня россияне с самолета ударили по ТЦ в Кременчуге. Там находилось более 1000 гражданских.