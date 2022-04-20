ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жителей Сумской области призывают зарегистрировать полученное во время войны оружие

Новина українською →
Сумская область, Среда 20 апреля 2022 18:28
Жителей Сумской области призывают зарегистрировать полученное во время войны оружие Жителей Сумской обаласти призывают зарегистрировать оружие (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал местных жителей зарегистрировать оружие, которое они получили во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы.

"Безусловно, нам нужна защита региона, поэтому каждый человек, который действительно хочет с оружием в руках защищать родную землю, должен его зарегистрировать", - написал он.

В частности, все оружие, которое получили добровольческие формирования и которое получали в первые дни войны граждане, необходимо официально зарегистрировать.

Также, если есть незарегистрированное оружие, то нужно обратиться в Нацполицию (районных или городских отделов). Отмечается, что оружие не заберут, а зарегистрируют и официально закрепят за лицом до окончания срока военного положения.

"Сроки регистрации оружия и более подробные разъяснения относительно порядка проведения процедуры ожидаем от правоохранителей в ближайшие дни", - добавил глава ОВА.

Ранее мы сообщали, что глава Сумской ОВА не советует пока возвращаться семьям с маленькими детьми и пожилым.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 56-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери