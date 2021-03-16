Жителей Симферополя предупредили о перебоях в графике подачи воды

Фото: люди набирают воду с грузовика (УНИАН)

Жителей оккупированного Симферополя предупредили о перебоях в графике водоснабжения, что связано с "аварийно-восстановительными работами".

Об этом сообщает так называемое "предприятие Вода Крыма" в Facebook.

Отмечается, что "в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения" по адресу улица "Героев Сталинграда", 19, 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика микрорайона "Героев Сталинграда". Также сообщается, что, "в связи с заполнением магистрального водовода", 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика в поселках "Давыдовка", "Совхозное", пгт Аграрное, содовых товариществах "Садовод", "Юбилейный", "Дачник", "Дзержинец", поселке Богдановка, частично в селе Мирное.