Жителей Симферополя предупредили о перебоях в графике подачи воды
Жителей оккупированного Симферополя предупредили о перебоях в графике водоснабжения, что связано с "аварийно-восстановительными работами".
Об этом сообщает так называемое "предприятие Вода Крыма" в Facebook.
Отмечается, что "в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения" по адресу улица "Героев Сталинграда", 19, 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика микрорайона "Героев Сталинграда".
Также сообщается, что, "в связи с заполнением магистрального водовода", 16 марта с 18:00 возможно отклонение от графика в поселках "Давыдовка", "Совхозное", пгт Аграрное, содовых товариществах "Садовод", "Юбилейный", "Дачник", "Дзержинец", поселке Богдановка, частично в селе Мирное.
Напомним, на днях правозащитник Абдурешит Джеппаров заявил, что в Крыму близко к высыханию большое пресноводное озеро Бугаз. Это стало следствием чрезмерного потребления подземных вод.
По его словам, из-за понижения уровня грунтовых вод иссякли источники, из которых поступала вода в озеро. Он подчеркнул, что такая ситуация сейчас наблюдается на многих водоемах на оккупированном полуострове.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.