Жителів села в Гренландії евакуювали через гігантський айсберг

Люди побоюються, що брили льоду, які падають у воду, можуть спричинити цунамі

Влада Гренландії евакуювала місцевих мешканців через великий айсберг, який наблизився до берегів країни на небезпечно коротку відстань. Про це повідомляє The Independent.

Айсберг нависає над будинками невеликого острівного селища Іннаарсуіт на північному заході Гренландії. Місцеві мешканці побоюються, що брили льоду, які падають у воду, можуть спричинити цунамі.

Місцева влада оголосила надзвичайний стан та порадила жителям прибережних районів переміститися подалі на схили, де будується селище.

"Тут 180 жителів і ми дуже стурбовані та налякані" - сказав Карл Петерсен, голова ради села Іннааарсуіт.

Він зазначив, що за ситуацією пильно стежать надзвичайні служби Гренландії, неподалік розташований корабель ВМФ Данії.

Нагадаємо, минулого року у липні в Антарктиді відколовся айсберг масою в трильйон тонн.

Дослідники виявили розкол ще в 2010 році, а його ріст пришвидшився в 2016-му. Остаточно, за даними вчених, відокремився айсберг між 10 і 12 липня.