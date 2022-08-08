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Жителей нескольких сел в Харьковской области просят перекрыть газовые краны: в чем причина

Фото: оккупанты ударили по газовой инфраструктуре в Харьковской области (t.me/kharkivoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты ударили по газовой инфраструктуре в Золочевской общине Харьковской области. Жителей нескольких сел просят перекрыть газ в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.

"В результате бомбардировок населенных пунктов Золочевской общины поврежден газопровод высокого давления и другие объекты газораспределительной инфраструктуры", - отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и горюче-энергетического комплекса.

Сообщается, что из-за обстрелов без газоснабжения остались более 650 домовладений.

"Специалисты АО "Харьковгаз" обращаются к жителям четырех населенных пунктов Золочевской общины, которым прекращена подача газа, с просьбой самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами до завершения ремонтных работ на перебитых газогонах", - говорится в сообщении.

Напомним, российские военные с самого утра запустили ракеты по Харькову. Известно об одном пострадавшем и одном погибшем.

При этом позже стало известно, что во время обстрела Павлового Поля Харькова не взорвались 22 кассетных снарядов.

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ХарьковГаз