UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Жителей Израиля из-за нового штамма вновь обяжут носить маски в помещении

Автор: Артур Родивилов

В Израиле с начала следующей недели граждане вновь должны будут носить маски в помещениях. К такому решению пришли из-за роста числа заражений штаммом коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает The Times of Israel.

Власти Израиля приняли такое решение после того, как в стране выявили 169 случаев заражения COVID-19 за сутки, чего не было уже несколько месяцев.

Людям также не рекомендуют летать за границу, в особенности с детьми, которых не привили против COVID-19.

Вне зависимости от сделанной прививки израильтян призывают сдавать ПЦР-тест, если им известно, что они контактировали с зараженным человеком.

Уполномоченный по борьбе с COVID-19 Нахман Эш, отвечающий за вакцинацию населения в Израиле, заявил, что невозможно предотвратить распространение новых штаммов в стране, пока границы остаются открытыми, учитывая, что коллективного иммунитета у израильтян пока нет. Он сформируется после того, как иммунизируют 80% граждан. Закрывать границы также не планируется.

Считается, что 70% новых случаев заражения представляет собой штамм коронавируса, получивший название "Дельта", впервые выявленный в Индии.

Напомним, директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что до конца августа штамм "Дельта" составит 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильКоронавирус