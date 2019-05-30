Для жителей Днепропетровской области установлены разные цены на газ

В результате действий правительства, НКРЭКУ и "Нафтогаза" с мая 2019 года для жителей Днепропетровской области действуют три разные цены на газ. Кроме того, каждая из этих цен будет меняться ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаз Сбыта".

"Колебание цен связано исключительно с группой "Нафтогаз": во-первых, изменилась оптовая цена газа НАК "Нафтогаз Украины", во-вторых, для "Укртрансгаза" введены новые тарифы на оплату стоимости заказанной мощности (вместо транспортировки газа) – 188,63 гривен за тыс. куб. м (с НДС). Именно из-за изменения этого тарифа с 1 мая каждый регион Украины получает свою цену газа для населения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в Днепропетровской области установлены следующие цены:

В мае:

Днепр (зона лицензионной деятельности АО "Днепрогаз") - 8115,77 грн. за тыс куб.м.,

Кривой Рог (зона лицензионной деятельности АО "Криворожгаз") - 7 911,29 грн. за тыс куб.м.,

остальная часть Днепропетровской области (зона лицензионной деятельности АО "Днепропетровскгаз") - 8 253,05 грн. за тыс куб.м.

В июне:

Днепр (зона лицензионной деятельности АО "Днепрогаз") - 8 495,85 грн. за тыс куб.м.,

Кривой Рог (зона лицензионной деятельности АО "Криворожгаз") - 8291,37 грн. за тыс куб.м.,

остальная часть Днепропетровской области (зона лицензионной деятельности АО "Днепропетровскгаз") - 8 633,12 грн. за тыс куб.м.

В пресс-службе отметили, что разные цены связаны с решением НКРЭКУ по отмене общего тарифа на доставку природного газа. Общий тариф на доставку состоял из тарифа на транспортировку для "Укртрансгаза" и тарифа на распределение для операторов ГРС (облгазов). Для "Укртрансгаза" теперь установлен новый тариф, который фактически является абонплатой. В то же время, тариф газораспределительных компаний не изменился. Также неизменна и ставка "Днепропетровскгаз Сбыта" - согласно постановлению КМУ № 867 от 19.10.2018 г., она остается на уровне 2,19%, то есть 18,7 копеек от конечной цены газа.

"На сегодня каждый клиент ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" получает информацию о всех составляющих цены газа в счетах за газ. Кроме того, счет можно самостоятельно скачать в своем Личном кабинете на сайте 104.ua.", - рассказывает директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

По словам пресс-службы, цена газа теперь будет меняться ежемесячно. Каждый месяц НАК "Нафтогаз Украины" должен направлять на адрес ООО "Днепропетровскгаз Сбыт", как поставщика со специальными обязанностями, дополнительные соглашения с оптовой ценой на газ. Именно она определяет, какой будет конечная цена на газ для населения.