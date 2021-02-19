Жителей Чехии обязали носить одновременно две маски в магазинах и транспорте

Правительство Чехии обязало жителей страны носить респираторы или две хирургические маски одновременно в людных местах. Такое решение власти приняли для того, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Об этом сообщает iDNES.
Как сообщается, министр здравоохранения Чехии Ян Блатни заявил, что отныне в магазинах, общественном транспорте и больницах людям обязательно нужно носить респираторы FFP2/KN95/N95 или две хирургические маски, одетые одна на другую.
"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил он.
Напомним, ранее правительство Чехии продлило чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса к 28 февраля. Такое решение было принято по требованию губернаторов.
Кроме того, Чехии частично запретил передвижение в некоторых районах страны из-за быстрых темпов распространения коронавируса.
Также сообщалось, что с 5 февраля в Чехии вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает. Они заключаются в новом порядке предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции.