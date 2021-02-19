UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жителей Чехии обязали носить одновременно две маски в магазинах и транспорте

Автор: Андрей Козловский

Правительство Чехии обязало жителей страны носить респираторы или две хирургические маски одновременно в людных местах. Такое решение власти приняли для того, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает iDNES.

Как сообщается, министр здравоохранения Чехии Ян Блатни заявил, что отныне в магазинах, общественном транспорте и больницах людям обязательно нужно носить респираторы FFP2/KN95/N95 или две хирургические маски, одетые одна на другую.

"В последние несколько дней в Чешской Республике произошло дальнейшее ухудшение ситуации", - пояснил он.

Напомним, ранее правительство Чехии продлило чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса к 28 февраля. Такое решение было принято по требованию губернаторов.

Кроме того, Чехии частично запретил передвижение в некоторых районах страны из-за быстрых темпов распространения коронавируса.

Также сообщалось, что с 5 февраля в Чехии вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех, кто въезжает. Они заключаются в новом порядке предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Чехия
Читайте также
Чехия продлила режим ЧП из-за COVID до конца февраля
Прогноз погоды