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Жителей Берлина обязали носить защитные маски FFP2 в транспорте и магазинах

Новина українською → Берлин, Понедельник 29 марта 2021 10:21
Жителей Берлина обязали носить защитные маски FFP2 в транспорте и магазинах Фото: в Берлине маски FFP2 требуют носить в транспорте и магазинах (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Власти Берлина ужесточили требования по использованию защитных масок. Во многих общественных местах требуют использовать только маски с высокой степенью защиты типа FFP2.

Об этом сообщает DW.

Решение властей гласит, что с 31 марта защитные маски-респираторы FFP2 придется носить в общественном транспорте, в кабинетах врачей, больницах и других медицинских учреждениях, магазинах и учреждениях культуры.

Обычные хирургические маски носить в этих местах запрещают.

Кроме того, в течение последних нескольких месяцев в Германии под запретом использование для защиты от распространения коронавируса и самодельных тканевых масок.

Новое решение властей уже вызвало резкую критику местных жителей в соцсетях.

Респираторы FFP2 более надежно защищают дыхательные пути, однако у них есть и определенные недостатки. Такие маски необходимо менять ежедневно, а их стоимость колеблется от трех до шести евро.

Как писало РБК-Украина, журналисты обнародовали расследование, согласно которому в прошлом году Министерство здравоохранения Германии приобрело 570 тысяч масок FFP2 у компании Burda GmbH. Берлинский офис медиакомпании возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана Даниэль Функе.

Напомним, в Австрии после Пасхи не будут пускать в магазины без отрицательного теста на COVID-19.

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